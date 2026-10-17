circle x black
Cerca nel sito
 

Elena Sofia Ricci difende Barbara d'Urso: "Il marito le impediva di lavorare, ha lottato per essere libera"

Il retroscena raccontato l'attrice in un video collegamento a Tv Talk, in onda su Rai3

Elena Sofia Ricci, Barbara d'Urso - fotogramma/ipa
Elena Sofia Ricci, Barbara d'Urso - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 19.35
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

È un ricordo intimo e inaspettato quello che Elena Sofia Ricci ha condiviso a 'Tv Talk' su Barbara d'Urso. Un ricordo che nasce da fatti avvenuti diversi anni fa, quando la conduttrice non era ancora diventata il volto di Mediaset perché il marito, secondo quanto racconta l'attrice, non le permetteva nemmeno di lavorare.

Ospite in collegamento a Tv Talk, Elena Sofia Ricci ha ricordato il forte legame con la conduttrice, maturato da un'amicizia lunga decenni: "Ci conosciamo da 40 anni. Io ricordo molto bene Barbara quando il marito le impediva di lavorare. Qualsiasi cosa venga detta su di lei io non sto manco a sentirla, per me è stata quella ragazza che non poteva nemmeno lavorare", ha ricordato.

Una donna che è stata un esempio da seguire e ammirare per Ricci: "Si è data molto da fare per riuscire a lavorare. L'ha fatto come voleva lei, non giudica nella maniera più assoluta quello che ha fatto. Ha lottato per essere libera, per emanciparsi e per poter avere il diritto a lavorare. E con questo chiudo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
barbara d'urso
Vedi anche
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza