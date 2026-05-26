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Fedez cambia casa, il trasloco per una casa più grande: in arrivo il bebè da Giulia

La foto condivisa dal rapper sui social nelle ultime ore

Fedez - fotogramma/ipa
Fedez - fotogramma/ipa
26 maggio 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

SOS trasloco per Fedez. Il rapper di Rozzano ha condiviso sui social nelle ultime ore uno scatto che ritrae la nuova compagna, Giulia Honegger, immersa tra gli scatoloni in quello che sembra essere il loro nuovo appartamento a Milano.

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Già qualche mese fa Fedez aveva lasciato intuire un imminente trasloco, abbandonando così definitivamente CityLife e la vecchia vita da 'Ferragnez'. Il rapper infatti, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, si era trasferito in un nuovo appartamento sempre vicino alla casa dell'influencer e dei figli Leone e Vittoria.

Ora, però, le esigenze sono cambiate. La compagna Giulia è in dolce attesa e presto arriverà un bebè, insieme ai due cagnolini, Silvio e Maurizio. Potrebbe essere dunque questo il motivo che avrebbe spinto la coppia a cambiare casa, con la necessità di un appartamento più grande e spazioso.

Dallo scatto condiviso sui social si intravedono solo il pavimento in parquet e, sulla parete bianca, l'insegna vintage di Burghy. Giulia Honegger appare seduta a terra, con il pancino in evidenza, e alle sue spalle il flipper dei Ghostbusters, un 'cimelio' che Fedez aveva già nella sua casa precedente e che, ovviamente, ha portato con sé.

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fedez fedez trasloco Giulia Honegger fedez giulia incinta
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