Fedez interrompe il silenzio social, dopo le voci infondate sulle sue condizioni di salute, e pubblica una foto con Paloma, il golden retriever rimasto a casa con Chiara Ferragni dopo la separazione della coppia. Il rapper, che da giorni non pubblicava contenuti sui social, è tornato a postare oggi con la foto scattata nel salotto della sua casa milanese. Fedez posa con Paloma, in un ricongiungimento dopo mesi di lontananza. "Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più... La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone...", aveva detto Fedez, una decina di giorni fa, rispondendo alle domande dello streamer GrenBaud in una diretta twitch.