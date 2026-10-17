Festa del Cinema di Roma, Barry Keoghan: "Per ottenere il ruolo di Ringo Starr ho trasformato una sua vecchia intervista in self-tape"

Per conquistare il ruolo di Ringo Starr nel biopic dedicato ai Beatles, Barry Keoghan non ha lasciato nulla al caso. L'attore irlandese, ad Alice nella Città per presentare 'Butterfly Jam', ha raccontato di aver realizzato un provino molto particolare, ispirato a una vecchia intervista al celebre artista. "Ero a New York e ho chiesto a qualcuno di filmarmi in 4:3, in bianco e nero, come se fosse una vera intervista", ha spiegato. Un self tape preparato all'alba, alle sei del mattino, proprio nel giorno del Met Gala, "probabilmente il più frenetico dell'anno". L'interprete arriverà nei panni di Ringo Starr nel progetto-evento di Sam Mendes dal titolo 'The Beatles – A Four-Film Cinematic Event', che prevede quattro film distinti, ciascuno raccontato dal punto di vista di uno dei componenti della band. Oltre Keoghan-Starr, Paul Mescal è Paul McCartney, Joseph Quinn è George Harrison ed Harris Dickinson è John Lennon. Tutti e quattro i film sono programmati per l’uscita nelle sale nell’aprile 2028.

Per Keoghan, però, è sempre stato questo il segreto del suo percorso: osare e farsi notare. "Quando desideri davvero qualcosa, fai di tutto per ottenerla. Devi essere creativo, avere coraggio". Una filosofia che lo accompagna dagli esordi, da quando ancora ragazzino rispose a un annuncio per un casting usando il vecchio Nokia. Da quel primo set nacque un amore che non si è mai spento: "Quello che faccio non lo chiamo lavoro. Credo che non riuscirò mai a smettere, non andrò mai davvero in pensione". Keoghan ha poi concluso con un ricordo: "Una volta sono stato cacciato da scuola, ma a me non importava perché io volevo fare l'attore".