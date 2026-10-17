circle x black
Cerca nel sito
 

Festa del Cinema di Roma, Barry Keoghan: "Per ottenere il ruolo di Ringo Starr ho trasformato una sua vecchia intervista in self-tape"

L'attore ad Alice nella Città: "Quando vuoi qualcosa devi osare, avere coraggio ed essere creativo, questa è la mia filosofia"

Festa del Cinema di Roma, Barry Keoghan:
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 21.16
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

Per conquistare il ruolo di Ringo Starr nel biopic dedicato ai Beatles, Barry Keoghan non ha lasciato nulla al caso. L'attore irlandese, ad Alice nella Città per presentare 'Butterfly Jam', ha raccontato di aver realizzato un provino molto particolare, ispirato a una vecchia intervista al celebre artista. "Ero a New York e ho chiesto a qualcuno di filmarmi in 4:3, in bianco e nero, come se fosse una vera intervista", ha spiegato. Un self tape preparato all'alba, alle sei del mattino, proprio nel giorno del Met Gala, "probabilmente il più frenetico dell'anno". L'interprete arriverà nei panni di Ringo Starr nel progetto-evento di Sam Mendes dal titolo 'The Beatles – A Four-Film Cinematic Event', che prevede quattro film distinti, ciascuno raccontato dal punto di vista di uno dei componenti della band. Oltre Keoghan-Starr, Paul Mescal è Paul McCartney, Joseph Quinn è George Harrison ed Harris Dickinson è John Lennon. Tutti e quattro i film sono programmati per l’uscita nelle sale nell’aprile 2028.

Per Keoghan, però, è sempre stato questo il segreto del suo percorso: osare e farsi notare. "Quando desideri davvero qualcosa, fai di tutto per ottenerla. Devi essere creativo, avere coraggio". Una filosofia che lo accompagna dagli esordi, da quando ancora ragazzino rispose a un annuncio per un casting usando il vecchio Nokia. Da quel primo set nacque un amore che non si è mai spento: "Quello che faccio non lo chiamo lavoro. Credo che non riuscirò mai a smettere, non andrò mai davvero in pensione". Keoghan ha poi concluso con un ricordo: "Una volta sono stato cacciato da scuola, ma a me non importava perché io volevo fare l'attore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festa del Cinema di Roma Barry Keoghan Ringo Starr Beatles
Vedi anche
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza