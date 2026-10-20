Festa del Cinema di Roma: presentato "Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo", il nuovo spot di Ferrovie dello Stato

Lo spot, presentato da Ferrovie dello Stato, in occasione della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, racconta un pezzo di storia dell'Italia ma soprattutto le emozioni che milioni di persone hanno vissuto a bordo di uno dei mezzi più iconici utilizzati per raggiungere ogni luogo del Paese. Un viaggio fra carrozze d'epoca e treni storici per ripercorrere l'evoluzione del treno nelle sue varie fasi, un racconto per riscoprire il legame profondo tra il territorio e la storia, attraversando città, sogni e ispirazioni.