É successo nella puntata di ieri della trasmissione di Rai 3 mentre era in corso una discussione con Antonio Di Pietro. Monteleone: "Mamma mia"

Momenti di gelo ieri nel corso della trasmissione di Rai 3 Filorosso condotta da Antonino Monteleone a causa di una bestemmia arrivata in diretta.

É successo quando l'ex ministro della Giustizia e delfino di Craxi nel Psi Claudio Martelli si è lasciato andare all'imprecazione mentre discuteva con Antonio Di Pietro di stragi di mafia del 1992 e presunti depistaggi.

Martelli bestemmia in diretta a Filorosso, di fronte ad un incolpevole Monteleone che gestisce al meglio l'imprevisto. Se domani gli addebiteranno pure questo fuori programma, si capirà dove finisce la sacrosanta critica al conduttore e dove comincia l'accanimento. https://t.co/T01OsXcnFg — Massimo Falcioni (@falcions85) October 20, 2026

A quel punto al conduttore non è rimasto altro che provare a riportare la situazione sotto controllo: "No, no, no - ha detto - qui non siamo al Grande Fratello e non verrà espulso. Facciamo rispondere Di Pietro, però...mamma mia", ha detto Monteleone toccandosi la fronte mentre anche l'ex giudice cercava di riprendere la parola incredulo per quanto sentito poco prima. Lo spezzone del programma con la bestemmia è stato immediatamente postato sui social e condiviso da numerosi utenti.