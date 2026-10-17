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The Voice Senior, la storia di Francesca Magnelli: "Ho rincorso la mia identità per 30 anni"

L'artista si è presentata con 'La fine' di Nesli. Poi, ha duettato con Arisa sulle note de 'La donna cannone'

Francesca Magnelli - The Voice Senior
Francesca Magnelli - The Voice Senior
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17 ottobre 2026 | 19.13
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Lacrime e commozione a The Voice Senior. Tra i concorrenti che si sono esibiti nel corso della puntata andata in onda ieri non è passata inosservata Francesca Magnelli che ha portato sul palco voce, grinta e una storia che ha commosso i giudici.

La concorrente si è presentata con il brano 'La fine' di Nesli e ha convinto alle prime note Arisa, che è stata la prima a girarsi. Seguita poi da Fiorella Mannoia, da Clementino e Rocco Hunt, ricevendo la standing ovation dal pubblico. "Io sono Francesca, in arte Francis. Ho 62 anni e vengo da Lucca. Ho un percorso di vita un po' particolare perché i primi 30 anni li ho passati a rincorrere la mia vera identità, artistica e personale. Poi sono rinata come Francesca".

L'artista ha spiegato il motivo per cui ha scelto di cantare il brano di Nesli, rivisitato da Tiziano Ferro: "Racconta molto del mio vissuto e la sento profondamente mia. 'Chiedo scusa a chi ho tradito e fanculo a ogni nemico', dedicata a tutti quelli che hanno pensato che non riuscissi a fare questo percorso e avere questo coraggio".

Una storia di sofferenza e riscatto che è arrivata dritta nel cuore dei giurati, in particolare in quello di Clementino che emozionato ha aggiunto: "Ho sentito l'emozione quando ero ancora girato. Tutti vogliamo essere migliori, mi hai emozionato tanto". Arisa poi le ha proposto di duettare insieme sulle note de 'La donna cannone' e dopo il brano Francis ha scelto il suo coach: "Dopo questo duetto come faccio? Scelgo Arisa".

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