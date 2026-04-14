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Francesco Chiofalo chi è, l'ex volto di 'Temptation Island' ospite a Belve

Chiofalo sarà uno dei tre invervistati da Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda stasera

Francesco Chiofalo - fotogramma/ipa
Francesco Chiofalo - fotogramma/ipa
14 aprile 2026 | 21.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Francesco Chiofalo sarà ospite questa sera, martedì 14 aprile, a Belve. L'ex volto di 'Temptation Island' si accomoderà sul celebre sgabello del programma di Rai2 per sottoporsi alle domande incalzanti di Francesca Fagnani.

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Francesco Chiofalo, chi è

Classe 1989, Francesco Chiofalo fa il suo esodio in televisione nel 2017 quando partecipa a Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia, nel 2017 insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. La sua partecipazione al programma di Canale 5 si distingue dalle altre per il suo carattere esplosivo e il suo soprannome ‘Lenticchio’, tanto da diventare uno dei personaggi più amanti dell'edizione. Dopo la fine di Temptation Island, appare a ‘Uomini e Donne’ per un confronto con la sua ex fidanzata Roma.

Nel 2022 partecipa a ‘La pupa e il secchione’ e si classifica terzo insieme a Valentina Matteucci. Da lì la sua personalità si fa spazio sui social, comincia così la sua carriera da influencer.

Sulla vita sentimentale, Chiofalo ha avuto una relazione con Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Oggi il personal trainer romano dovrebbe essere legato a Manuela Carriero, ex tronista di ‘Uomini e Donne’.

Il tumore

Il 2018 ha segnato un anno importante nella vita di Francesco Chiofalo, a causa della diagnosi di un tumore al cervello, un meningioma, che fortunatamente si è rivelato di natura benigna. Alle telecamere de Le Iene ha raccontato alcuni dettagli: “Era un tumore di 5 centimetri infilato nel mio cervello” e lo ha descritto come “il momento più brutto della sua vita”.

La chirurgia estetica

Chiofalo si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia estetica, ricevendo diverse polemiche e critiche. Tra questi nel 2020 si è sottoposto a un trapianto di barba in Turchia. Una decisione motivata dalla voglia di avere una barba come tutti gli altri perché a suo dire era “sbarbato”.

Nel 2024, invece, si è sottoposto a un’operazione di cheratopigmentazione, per cambiare il colore degli occhi: “Mi sono rifatto i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio e l'impianto della barba. Poi mi sono alzato una mattina e ho detto ‘voglio gli occhi di un Husky’. E l’ho fatto”, così ha motivato la sua scelta a Le Iene.

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belve francesca fagnani Francesco Chiofalo
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