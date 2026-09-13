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Ilary Blasi si sposa, oggi il matrimonio blindato con Bastian Muller a Ravello

Niente luna di miele, dal 17 settembre si torna in onda con il Grande Fratello Vip

Ilary Blasi - (Fotogramma)
Ilary Blasi - (Fotogramma)
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13 settembre 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' il giorno del matrimonio di Ilary Blasi. Oggi, domenica 13 settembre, la showgirl e conduttrice sposa Bastian Muller. Le nozze, in versione top secret, andranno in scena sulla Costiera Amalfitana. La coppia dirà sì a Villa Cimbrone, a Ravello, in una location suggestiva e esclusiva, teatro di un matrimonio che si annuncia all’insegna del lusso e della massima riservatezza, con una lista ristretta di invitati. Per ora, nessun indizio social sul profilo della sposa. Qualche segnale, invece, arriva dai post e dalle storie dei familiari. "Sto ancora in hangover. A una festa di bambini da sola con i miei bimbi e dopo aver dormito forse 4 ore.... Ma non è niente in confronto a quello che mi aspetta domani", il messaggio pubblicato ieri Melory Blasi, sorella di Ilary.

Le poche certezze riguardano il luogo della cerimonia. Villa Cimbrone è una delle strutture più esclusive e affascinanti d’Italia, da tempo scelta da volti noti dello spettacolo per eventi privati e matrimoni. A rendere ancora più speciale il luogo sono gli scenari e il panorama mozzafiato che si affaccia sulla Costiera. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la cerimonia dovrebbe svolgersi con rito civile a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello. I festeggiamenti dovrebbero entrare nel vivo nel tardo pomeriggio, nella prestigiosa struttura che ospiterà il ricevimento. E la lista degli invitati? Sarà piuttosto ristretta: si parla di 80 persone al massimo tra familiari, amici e persone vicine alla coppia. Per una festa lontano dai riflettori.

La luna di miele dovrà attendere, considerando che Ilary Blasi dal 17 settembre sarà impegnata alla guida della nuova stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5.

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