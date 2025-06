Luca Carboni torna sul palco, una data a novembre al Forum di Assago

l cantautore si esibirà l'11 novembre prossimo in un concerto unico a sei anni dall'ultimo live

A un anno dal successo di 'Rio Ari O', la mostra in cui Luca Carboni a Bologna, nella sua città, ha raccontato quarant’anni tra musica e arte, il cantautore bolognese - a sei anni dall’ultimo live del 2019 - torna sul palco l’11 novembre 2025 a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, 'Rio Ari O Live': un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa. Live. Ieri sera Carboni si è esibito assieme a Cesare Cremonini nel brano 'San Luca' in occasione dell'inizio del tour dell'artista bolognese a San Siro ed è apparso visibilmente commosso.

I biglietti per il concerto di Carboni a Milano sono disponibili a partire dalle 18 di oggi, su Ticketone e nei punti vendita abituali. "Rio Ari O - racconta Carboni - è il primo suono, la prima cosa in assoluto che la gente ha sentito di me, dalla mia voce, prima ancora delle parole di 'Ci stiamo sbagliando ragazzi', la canzone che apre il mio primo disco. Un suono che è diventato un simbolo perché ha una sua armonia, un suo impatto, anche visivamente".

Il 2025, inoltre, segna un anniversario importante nella storia del cantautore. Il 3 settembre 1985 uscì 'Forever' il suo secondo album. Un classico della musica italiana, molto amato per le atmosfere new-wave e la scrittura poetica di brani come 'Sarà un uomo'.