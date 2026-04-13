Manca un mese all’Eurovision Song Contest 2026, l’Italia sogna il trionfo dopo 5 anni

Per gli esperti Sisal la Finlandia è la favorita a 2,75, a 9,00 la vittoria di Sal Da Vinci
Cresce la curiosità verso l’Eurovision e, mentre l’Austria si prepara ad accogliere il Contest, gli esperti Sisal hanno pronosticato il papabile vincitore di questa 70ª edizione.
La Finlandia è la grande favorita, con il suo trionfo offerto a 2,75. Deciso a conquistare il gradino più alto del podio per la seconda volta nella sua storia, il Paese scandinavo punta tutto sul duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen con il loro brano "Liekinheitin", un mix originale di rock, musica classica e dance.
Occhi puntati anche sulla Francia, data, invece, a 7,50. A rappresentarla è Monroe, già nota al grande pubblico grazie alla vittoria nel programma “Prodigi”. Con la sua “Regarde”, una ballata emozionante che l’artista descrive come un inno all’amore, la giovanissima cantante proverà a riportare la Francia sul tetto d’Europa, a distanza di quasi 50 anni dall’ultima vittoria del 1977.
E l’Italia? Un posto nella Top Ten sembra assicurato, l’ipotesi che il nostro Paese, rappresentato da Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, possa piazzarsi tra i primi 10 è infatti a 1,57. Buone le chance di classificarsi tra i primi 5, a 3,00, mentre l’eventualità di vedere Sal Da Vinci sul podio nella TOP3 è a 4,00. Tra tutti quelli in gara, il brano dell’artista campano è il più ascoltato al mondo su Spotify, a conferma del grande successo della hit sanremese già virale sui social. Se i numeri dello streaming si trasformassero in televoto, Sal potrebbe centrare una storica vittoria a cinque anni dal trionfo dei Måneskin: un’eventualità che per gli esperti di Sisal è a 9,00,