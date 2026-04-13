Manca un mese all’Eurovision Song Contest 2026, l’Italia sogna il trionfo dopo 5 anni

Cresce la curiosità verso l’Eurovision e, mentre l’Austria si prepara ad accogliere il Contest, gli esperti Sisal hanno pronosticato il papabile vincitore di questa 70ª edizione.

La Finlandia è la grande favorita, con il suo trionfo offerto a 2,75. Deciso a conquistare il gradino più alto del podio per la seconda volta nella sua storia, il Paese scandinavo punta tutto sul duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen con il loro brano "Liekinheitin", un mix originale di rock, musica classica e dance.

Occhi puntati anche sulla Francia, data, invece, a 7,50. A rappresentarla è Monroe, già nota al grande pubblico grazie alla vittoria nel programma “Prodigi”. Con la sua “Regarde”, una ballata emozionante che l’artista descrive come un inno all’amore, la giovanissima cantante proverà a riportare la Francia sul tetto d’Europa, a distanza di quasi 50 anni dall’ultima vittoria del 1977.

E l’Italia? Un posto nella Top Ten sembra assicurato, l’ipotesi che il nostro Paese, rappresentato da Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, possa piazzarsi tra i primi 10 è infatti a 1,57. Buone le chance di classificarsi tra i primi 5, a 3,00, mentre l’eventualità di vedere Sal Da Vinci sul podio nella TOP3 è a 4,00. Tra tutti quelli in gara, il brano dell’artista campano è il più ascoltato al mondo su Spotify, a conferma del grande successo della hit sanremese già virale sui social. Se i numeri dello streaming si trasformassero in televoto, Sal potrebbe centrare una storica vittoria a cinque anni dal trionfo dei Måneskin: un’eventualità che per gli esperti di Sisal è a 9,00,