Mara Venier spegne oggi 76 candeline. La signora della domenica festeggia il suo compleanno con una foto amarcord che la ritrae da bambina mentre stringe tra le braccia una bambola di porcellana: "Mi chiamavano Maretta. Ero bruttina, magra, timida... Buon compleanno Maretta mia e mi raccomando 'avanti tutta'", ha scritto la conduttrice.

Tra i tanti messaggi di auguri, il commento più bello arriva dal marito Nicola Carraro: "Sei unica! Auguri mio amor", ha scritto il produttore cinematografico, a corredo di un cuore rosso.