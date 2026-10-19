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Proteste e cortei, lo sfogo di Marracash sui social: "Con le buone non cambi le cose"

Il rapper sui social: "Chi mi conosce sa da che parte sto"

Marracash - fotogramma/ipa
Marracash - fotogramma/ipa
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19 ottobre 2026 | 17.53
Federica Mochi
LETTURA: 1 minuti

Marracash rompe il silenzio sui social e prende posizione sulle proteste che stanno attraversando il Paese, dagli scontri in piazza a Milano fino agli autotrasportatori del Sud. In un lungo post su Instagram, il rapper della Barona rivendica la propria distanza dall'attivismo online, definendolo spesso "troppo facile" e sostenendo che l'impegno si misura nel tempo attraverso lavoro ed etica.

"Chi mi conosce sa bene da che parte sto - scrive -. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita. Ecco da che parte sto. Un anno fa da un palco dicevo che il potere capisce solo il potere e che è ora che il popolo mostri il proprio. Due anni fa pubblicavo un disco catastrofista già dal titolo. Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all'inizio. Con le buone non cambi le cose".

"Non ho mai creduto nella protesta attraverso i social, l'ho sempre trovata troppo facile, cheap, non costa niente - continua Marracash -. Certo, rispetto chiunque cerchi di far sentire la propria voce con ogni mezzo, ma dal canto mio ho sempre creduto che l'impegno e l'autorevolezza si dimostrino e guadagnino nel tempo. Attraverso le nostre scelte, la nostra etica, il nostro lavoro, oltre ovviamente a ciò che diciamo e facciamo tutti i giorni, non solo in una storia o un post nei momenti critici. Semplicemente questo non è il mio canale preferito... Lo sono i testi, la musica, i concerti, le interviste. I social per me sono un ufficio stampa".

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proteste diseguaglianze sociali impegno
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