"Con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro"

"Le nostre porte sono sempre aperte per Enrico Mentana". E' il messaggio che l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi invia a margine della conferenza stampa a Cologno Monzese per la presentazione del bilancio. Berlusconi sottolinea che "si tratta di un grande professionista dell'informazione e della televisione italiana, con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro".

La giornata è anche l'occasione per fare il punto su nomi e trasmissioni. "Su Pomeriggio 5 siamo tranquilli, non abbiamo motivo per non riconfermare Myrta Merlino alla conduzione", dice. Myrta Merlino ha preso il posto di Barbara D'Urso, che più volte ha sottolineato il carattere 'traumatico' del divorzio da Mediaset. "Dal punto di vista personale io non ho mai avuto nulla contro Barbara. Io l'ho sempre chiamata così... insomma, contro la signora D’Urso. E mi spiace che" la sua uscita da Mediaset "sia diventata un caso scritto e chiacchierato", ma si è trattato di "una normale scelta televisiva. Le auguro tutto il bene del mondo".

Capitolo Rete 4: "Di Bianca Berlinguer, non solo siamo soddisfatti, ma per lei vediamo nuovi prodotti e appuntamenti su Mediaset", dice riferendosi alla giornalista che conduce 2 programmi su Rete4.