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Maria Esposito è Melania Rea: "Spero che questa storia salvi tante ragazze e ragazzi" - Video

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20 ottobre 2026 | 14.28
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Maria Esposito racconta all'Adnkronos come ha affrontato il ruolo di Melania Rea, vittima di femminicidio nel 2011, per la serie di Hbo Max, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: "Ho avuto paura, ho sentito un grandissimo senso di responsabilità", dice l'attrice, che ha condiviso il set con Daniele Rienzo che ha interpretato Salvatore Parolisi. "Ho pensato di non accettare questo ruolo perché è un 'personaggio' estremamente distante da me, ho avuto paura", ammette all'Adnkronos. La serie arriva il 6 novembre su Hbo Max. (di Lucrezia Leombruni)

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melania rea serie tv melania rea maria esposito melania rea parolisi festa cinema roma melania rea
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