Tra i fan in tutto il mondo che piangono la morte di Ozzy Osbourne ce n'è anche uno inaspettato. Il cantautore romano Amedeo Minghi ha dedicato un pensiero sui social alla storica voce dei Black Sabbath rivelando di essere da sempre un suo fan e ricordando i suoi inizi nella musica. "Ozzy Osbourne è scomparso. Grande artista e io, un fan giovanile, li cantavo nelle cantine Romane come era in uso quegli anni. Beata gioventù. Sarai indimenticabile. R.I.P", ha scritto l'artista su Facebook.

Ozzy Osbourne è morto ieri, 22 luglio, a 76 anni, solo un paio di settimane dopo essersi esibito nella città natale di Birmingham per lo show d'addio dei Black Sabbath. Nel 2020 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. "Era con la sua famiglia, circondato dall'amore", ha fatto sapere la famiglia annunciando la morte.