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Mostra di Venezia, da Bloom a Borghi: parata di stelle per il secondo giorno

I film in concorso ‘Wild Horse Nine’ e ‘Bucking Fastard’

Alessandro Borghi - (Ipa)
Alessandro Borghi - (Ipa)
03 settembre 2026 | 08.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo il glamour della serata inaugurale, la 83esima Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo della sua programmazione. Oggi, giovedì 3 settembre, nella seconda giornata il Lido è pronto ad accogliere tre maestri del cinema mondiale: il tedesco Werner Herzog e l'irlandese Martin McDonagh in Concorso, e l'italiano Gianni Amelio Fuori Concorso.

Una parata di stelle sfilerà sul red carpet, da Kate e Rooney Mara a John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi, fino al grande cinema italiano rappresentato da Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Grande attesa per ‘Wild Horse Nine’, il nuovo film di Martin McDonagh. Il film, ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, segue due agenti della Cia, Chris (Sam Rockwell) e Lee (John Malkovich), inviati dal loro capo MJ (Steve Buscemi) sull'Isola di Pasqua. Tra le statue Moai, i due dovranno fare i conti con il loro passato e le cospirazioni del presente. Un thriller politico che vede nel cast anche Tom Waits e Parker Posey. In lizza per il Leone d'Oro anche Werner Herzog con ‘Bucking Fastard’.

Protagoniste sono le sorelle Kate e Rooney Mara nei panni di Jean e Joan Holbrooke, due donne così simbioticamente unite da parlare all'unisono, amare lo stesso uomo (Orlando Bloom) e condividere persino i sogni. Herzog non esplora il mondo attraverso i loro occhi, ma sceglie di raccontarle attraverso lo sguardo che il mondo esterno posa su di loro: dai tribunali alla stampa, da chi vuole aiutarle a chi cerca di sfruttarle. A rappresentare l'Italia è Gianni Amelio, che presenta Fuori Concorso ‘Nessun dolore’. Alessandro Borghi interpreta Davide, un venditore di libri usati la cui vita viene stravolta quando gli viene ‘consegnato’ un bambino nordafricano. Un incidente e la corsa in ospedale lo porteranno a incontrare Aminah (Beidja Yahiaoui), un'adolescente incinta appena sbarcata in Italia. Per generosità o debolezza, Davide trasformerà la sua casa in un rifugio per gli "invisibili", finendo per pagare un prezzo altissimo. Un'odissea personale e sociale che riflette sulle contraddizioni del presente. Nel cast anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea. (Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)

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