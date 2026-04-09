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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
09 aprile 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

00:20 TV7

01:30 Che tempo fa

01:35 L'Eredità

02:50 Fiction Un passo dal cielo 4: “Il sacro fuoco” e “Spiriti liberi” (anziché gli episopdi previsti)

04:40 RaiNews24

RAI 2

06:10 (anziché 06:00) Piloti

01:20 (anziché 01:30) Radio2 Social Club

02:25 (anziché 02:40) Appuntamento al cinema

02:30 Est

04:10 Telefilm Heartland Legami spezzati

05:00 Zio Gianni

05:10 (anziché 05:00) Impazienti

05:15 Piloti

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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