Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
00:20 TV7
01:30 Che tempo fa
01:35 L'Eredità
02:50 Fiction Un passo dal cielo 4: “Il sacro fuoco” e “Spiriti liberi” (anziché gli episopdi previsti)
04:40 RaiNews24
RAI 2
06:10 (anziché 06:00) Piloti
01:20 (anziché 01:30) Radio2 Social Club
02:25 (anziché 02:40) Appuntamento al cinema
02:30 Est
04:10 Telefilm Heartland Legami spezzati
05:00 Zio Gianni
05:10 (anziché 05:00) Impazienti
05:15 Piloti
RAI 3
Nessuna variazione