circle x black
Cerca nel sito
 

'Sarà Sanremo' anticipato all’11 dicembre, De Martino presenta i sei artisti in gara per un posto tra i Campioni

Tre provenienti dal percorso di Sanremo Giovani e altri tre scelti attraverso Area Sanremo 2026

'Sarà Sanremo' anticipato all’11 dicembre, De Martino presenta i sei artisti in gara per un posto tra i Campioni
Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 17.12
Ilaria Floris
LETTURA: 2 minuti

Cambio di data per 'Sarà Sanremo', l’appuntamento televisivo che aprirà ufficialmente la strada alla 77ma edizione del Festival di Sanremo, in programma a febbraio 2027. A quanto apprende l'Adnkronos, la serata andrà in onda su Rai1 una settimana prima della data prevista: si terrà infatti venerdì 11 dicembre, in diretta dal Teatro del Casinò della città ligure, con Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La notizia era stata anticipata dal sito Sanremo News. L'evento segnerà un passaggio importante nella costruzione del festival 2027, mettendo al centro i giovani talenti ancora in corsa per conquistare un posto nella competizione. Per i partecipanti si tratterà dell’ultima occasione per accedere alla manifestazione nella categoria Campioni. La serata offrirà inoltre una prima occasione per conoscere da vicino i protagonisti della prossima edizione: sul palco saliranno, per la prima volta insieme, anche gli artisti già selezionati per la categoria principale.

A definire le modalità di accesso alla finale è il regolamento di Sanremo Giovani 2026, aggiornato dalla Rai lo scorso 8 ottobre. Il meccanismo stabilito prevede la partecipazione di sei artisti, tre provenienti dal percorso di Sanremo Giovani e altri tre scelti attraverso Area Sanremo 2026, un'iniziativa promossa dal Comune di Sanremo e curata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. I sei finalisti si giocheranno quindi un solo pass per entrare nel cast del Festival 2027 tra i Campioni. A decidere sarà la commissione musicale guidata dallo stesso De Martino, che valuterà i concorrenti tenendo conto sia degli aspetti artistici sia di quelli editoriali. Oltre a De Martino, della commissione fanno parte Claudio Fasulo (Vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai), Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo Rai1 Teatro del Casinò
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza