'Sarà Sanremo' anticipato all’11 dicembre, De Martino presenta i sei artisti in gara per un posto tra i Campioni

Cambio di data per 'Sarà Sanremo', l’appuntamento televisivo che aprirà ufficialmente la strada alla 77ma edizione del Festival di Sanremo, in programma a febbraio 2027. A quanto apprende l'Adnkronos, la serata andrà in onda su Rai1 una settimana prima della data prevista: si terrà infatti venerdì 11 dicembre, in diretta dal Teatro del Casinò della città ligure, con Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. La notizia era stata anticipata dal sito Sanremo News. L'evento segnerà un passaggio importante nella costruzione del festival 2027, mettendo al centro i giovani talenti ancora in corsa per conquistare un posto nella competizione. Per i partecipanti si tratterà dell’ultima occasione per accedere alla manifestazione nella categoria Campioni. La serata offrirà inoltre una prima occasione per conoscere da vicino i protagonisti della prossima edizione: sul palco saliranno, per la prima volta insieme, anche gli artisti già selezionati per la categoria principale.

A definire le modalità di accesso alla finale è il regolamento di Sanremo Giovani 2026, aggiornato dalla Rai lo scorso 8 ottobre. Il meccanismo stabilito prevede la partecipazione di sei artisti, tre provenienti dal percorso di Sanremo Giovani e altri tre scelti attraverso Area Sanremo 2026, un'iniziativa promossa dal Comune di Sanremo e curata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. I sei finalisti si giocheranno quindi un solo pass per entrare nel cast del Festival 2027 tra i Campioni. A decidere sarà la commissione musicale guidata dallo stesso De Martino, che valuterà i concorrenti tenendo conto sia degli aspetti artistici sia di quelli editoriali. Oltre a De Martino, della commissione fanno parte Claudio Fasulo (Vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai), Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.