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Sfera Ebbasta, il dissing con Rondodasosa: volano insulti. Cosa è successo

Le accuse reciproche tra i due trapper

Sfera Ebbasta, Rondo De Sosa - fotogramma/ipa
Sfera Ebbasta, Rondo De Sosa - fotogramma/ipa
30 maggio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dissing tra Sfera Ebbasta e Rondo De Sosa. Negli ultimi giorni tra i due trapper si è acceso uno scontro consumato sui social attraverso le Instagram stories. Secondo quanto trapela, a causare il dissing tra Sfera Ebbasta, nome d'arte di Gionata Boschetti, e Rondodasosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, sarebbe stato un flirt con una ragazza.

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Prima ci sarebbero state delle frecciate social, poi una storia di Sfera Ebbasta dove ha definito il trapper Rondo "surgelato". Poi, la replica di Rondo con un diss track dal titolo 'Corona'. Il brano, pubblicizzato con un'immagine in cui il trapper indossa una corona, avrebbe dei riferimenti diretti al trapper di Milano che, chiamato in causa, ha replicato tra i commenti del post: "Un altro disco di legno da appendere in cameretta bravo", ha scritto con ironia pungente.

Ma non è finita qui. Dopo poche ore, anche Rondodasosa ha condiviso sui social un video in cui insulta Sfera comparandolo a un surgelato, nel filmato il trapper prende dal congelatore una busta di passato di verdure e a corredo compare la scritta "bro".

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sfera ebbasta rondo da sosa instagram rap dissing
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