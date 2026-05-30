Dissing tra Sfera Ebbasta e Rondo De Sosa. Negli ultimi giorni tra i due trapper si è acceso uno scontro consumato sui social attraverso le Instagram stories. Secondo quanto trapela, a causare il dissing tra Sfera Ebbasta, nome d'arte di Gionata Boschetti, e Rondodasosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, sarebbe stato un flirt con una ragazza.

Prima ci sarebbero state delle frecciate social, poi una storia di Sfera Ebbasta dove ha definito il trapper Rondo "surgelato". Poi, la replica di Rondo con un diss track dal titolo 'Corona'. Il brano, pubblicizzato con un'immagine in cui il trapper indossa una corona, avrebbe dei riferimenti diretti al trapper di Milano che, chiamato in causa, ha replicato tra i commenti del post: "Un altro disco di legno da appendere in cameretta bravo", ha scritto con ironia pungente.

Ma non è finita qui. Dopo poche ore, anche Rondodasosa ha condiviso sui social un video in cui insulta Sfera comparandolo a un surgelato, nel filmato il trapper prende dal congelatore una busta di passato di verdure e a corredo compare la scritta "bro".