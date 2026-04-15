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Stasera tutto è possibile, oggi l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni

L'appuntamento del mercoledì con Stefano De Martino

Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Stefano De Martino - fotogramma/ipa
15 aprile 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile' stasera, mercoledì 15 aprile, alle 21.20 su Rai 2. Il tema dell’ultima puntata sarà 'Mai dire mai' e vedrà come ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno, poi, le imitazioni iconiche di Vincenzo De Lucia eClaudio Lauretta nei panni, rispettivamente, di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

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La regola sarà sempre la stessa: divertirsi in tutti i giochi che verranno proposti, tra cui: 'Segui il labiale', 'Rubagallina' e 'Dalla A alla Z', con un’inaspettata riappacificazione in presenza di 'Colabrodo', storico antagonista di Paolantoni. Immancabile, infine, 'La Stanza Inclinata' in una versione completamente inedita, in cui, per la prima volta, si ribalteranno a sorpresa prospettive e dinamiche del conduttore. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

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Stasera tutto è possibile Rai 2 Ultima puntata
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