Stewart Copeland al No Borders Music Festival

Stewart Copeland arriva al No Borders Music Festival. Lo storico batterista e fondatore di The Police suonerà sabato 27 luglio ai Laghi di Fusine, sito al confine tra Italia, Austria e Slovenia con il marchio di sostenibilità europeo Gstc. Stewart Copeland salirà sul palco del No Borders Music Festival 2024 con ‘Police Deranged For Orchestra’, un nuovo progetto dal vivo, accompagnato dalla Fvg Orchestra (composta da tre cantanti e un chitarrista) con cui ripercorreranno i successi di The Police, da ‘Roxanne’ a ‘Message In A Bottle’ fino a ‘Don’t Stand Too Close to Me’, oltre a momenti iconici della carriera di Copeland, coronati da 40 anni di riconoscimenti.

Come fondatore di The Police, band con oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 6 Grammy Awards e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, Copeland ha contribuito in modo determinante a far crescere la musica rock dagli anni ’80 ad oggi. Copeland è anche una figura unica nella scena della musica mondiale: è un esperto e prolifico compositore di opera, balletto e musica orchestrale, oltre ad aver composto colonne sonore per film, tv e videogiochi.

Il progetto ‘Police Deranged For Orchestra’, che vedrà Copeland esibirsi nella bellissima cornice dei Laghi di Fusine il 27 luglio, si concentra sull’epica ascesa della carriera musicale di Stewart attraverso oltre quattro decenni, per una giornata orchestrale ad alta energia. Questo progetto nasce nel 2021 dallo stesso Copeland: il concerto è un'esperienza immersiva nei grandi successi di The Police, arrangiati in chiave sinfonica, oltre ai momenti salienti delle composizioni di Copeland stesso. Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.