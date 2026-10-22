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Terremoto, Cacciamani: "Investire sui giovani per raccontare anche il passato"

Manuela Cacciamani - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 17.02
Carlo Roma
LETTURA: 1 minuti

"È necessario investire sui ragazzi per permettere loro di raccontarci, con un linguaggio moderno, anche cose del passato". Lo ha detto Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, durante la presentazione di 'Short Attacks', la call per talenti del cortometraggio dedicata al decennale del sisma che ha colpito il Centro Italia, promossa da Cinecittà con Rai Cinema e struttura commissariale Sisma Centro Italia, presentata alla Festa del Cinema di Roma. "Questo consente a chi è più grande di ricordarsele, a chi è più piccolo di conoscerle e a loro di sperimentare", ha spiegato Cacciamani. "Cinecittà è un'azienda pubblica e io ritengo che una delle attività e dei servizi che debba fare il pubblico sia quella di investire sui ragazzi. Abbiamo pensato che questi temi debbano essere affrontati anche dai giovani", ha proseguito. "Tutto quello che arriverà di qualità a Short Attacks andrà su RaiPlay e potrà essere usato come luogo per trovare un talento su cui investire. Tutti i grandi registi hanno iniziato dal cortometraggio e ci auguriamo che il nuovo Tornatore nascerà da Short Attacks".

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