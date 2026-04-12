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Un mese senza Enrica Bonaccorti, il gesto di Renato Zero al concerto: l'abbraccio con Verdiana

La figlia della conduttrice era presente alla data barese del tour del cantautore romano 'L'Ora Zero'

Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana - fotogramma/ipa
Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana - fotogramma/ipa
12 aprile 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
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Renato Zero lo ha fatto di nuovo. Il cantautore romano ha interrotto il suo concerto per scendere in platea e abbracciare un ospite speciale. Tra il pubblico infatti c'era Verdiana Bonaccorti, la figlia di Enrica Bonaccorti, la conduttrice scomparsa esattamente un mese fa, il 12 marzo, all'età di 76 anni.

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È successo ieri sera a Bari, in Puglia, in una delle date del suo tour 'L'Ora Zero'. Proprio in questo tour, nella tappa romana dello scoso gennaio, Renato Zero era sceso tra il pubblico per abbracciare la sua Enrica Bonaccorti: un momento che era rimasto nel cuore di molti, in particolare di chi conosceva il periodo complesso, dovuto ai problemi di salute, che la conduttrice stava attraversando.

Con discrezione e chiedendo un po' di silenzio, il cantautore romano si è avvicinato al pubblico e ha iniziato a parlare dell'amore, quello libero e sano. "Proprio domani, un mese fa, si spegneva la mia grande amica Enrica Bonaccorti", ha esordito tra gli applausi e il calore del pubblico.

Zero ha poi raccontato che la conduttrice poco prima di andarsene lo aveva chiamato promettendogli che non lo avrebbe mai lasciato da solo: "Verdiana, sua figlia, è qui", ha aggiunto, invitando la ragazza ad alzarsi per abbracciarla forte, sussurandole "coraggio", come si legge dal labiale. Un momento emozionante suggelato da un piccolo bacio sulle labbra.

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renato zero verdiana bonaccorti enrica bonaccorti
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