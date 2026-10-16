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Vasco Rossi, Diego Spagnoli se ne va: "Abbiamo avuto una discussione sul palco, mi dispiace"

Lo storico manager di palco ha deciso di chiudere il sodalizio con il rocker. Il Blasco: "Lo ringrazio per la gioia, la professionalità e tutti questi anni insieme"

Vasco Rossi - (IPa)
Vasco Rossi - (IPa)
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16 ottobre 2026 | 20.56
Paola Lalli
LETTURA: 4 minuti

"Mi dispiace per la decisione di Diego di lasciare questa avventura cominciata insieme più di quarant’anni fa. Proprio adesso che ci prepariamo a festeggiare cinquant’anni di musica sempre al massimo, con dieci concerti a Roma!". Inizia così il post di Vasco Rossi sui suoi profili social sulla decisione di Diego Spagnoli, storico manager di palco, di chiudere il sodalizio con il rocker.

"La più grande Residency mai realizzata in Italia - prosegue Vasco - Tutto giugno insieme, per una specie di 'giubileo' laico. Le chitarre ci sono… per i miracoli ci stiamo attrezzando! Ringrazio Diego per la gioia, la professionalità e tutti questi anni insieme. È stato il mio complice sul palco. L’ho voluto al mio fianco dal primo giorno: Guido si occupò dell’assunzione, io della scelta. Ognuno aveva il suo mestiere… per fortuna!".

Ieri Spagnoli aveva confermato il divorzio, spiegando che era una sua scelta e che non avrebbe mai rivelato le motivazioni.

"Quanto alle ragioni della separazione, non c’è alcun mistero. lui non ve lo dirà mai ma ve lo dico io : durante le prove abbiamo avuto una discussione sul palco, davanti a due persone. Ero nervoso e teso, ma non è una giustificazione. Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace", scrive ancora il Blasco concludendo: "Ha portato a termine il tour con una grande professionalità e, dopo l’ultimo concerto, mi ha mandato un video spiegandomi le sue ragioni. Naturalmente Diego non è sostituibile. Diego è Diego. Ma dobbiamo andare avanti e troveremo una soluzione per continuare lo spettacolo. mai dire mai.. chi vivrà vedrà. Gli auguro tutto il bene del mondo, con affetto e gratitudine. La rotta continua… e ci vediamo a Roma! ".

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