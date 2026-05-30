circle x black
Cerca nel sito
 

Vasco Rossi: "Le mie canzoni parlano per me. De Gregori? Poeta, non un politico"

30 maggio 2026 | 19.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io parlo con le mie canzoni e le mie canzoni parlano sole, mi schiero tramite loro". Lo ha detto Vasco Rossi, incontrando i giornalisti prima della data zero del suo tour Vasco Live 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini. A chi gli chiedeva delle parole di Francesco De Gregori, e dell'imbarazzo che prova per chi fa appelli politici sul palco, il rocker ha osservato: "Rispetto De Gregori e il suo pensiero, anche perché ognuno poi fa quello che sente, secondo la propria coscienza".

CTA

De Gregori, "ogni tanto ha delle opinioni molto personali, rispettabilissime - ha rimarcato Vasco -. Non è che dica cose sbagliate: è un modo di vedere le cose anche provocatorio, dal suo punto di vista. Non mi sono meravigliato per niente, perché lui è fatto così. Lui è un poeta, non è un politico, non fa discorsi per ottenere consenso. Di quelli ne abbiamo già abbastanza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vasco rossi rimini de gregori gaza
Vedi anche
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza