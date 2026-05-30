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Vasco Rossi e l'apertura a Sanremo: "Potrei anche tornare, l'ho sempre amato"

Il rocker di Zocca pronto allo show per la data zero del suo tour estivo interviene anche nel dibattito sullo schierarsi degli artisti contro la guerra: "Io parlo con le mie canzoni e le mie canzoni parlano sole"

Vasco Rossi - Fotogramma
Vasco Rossi - Fotogramma
30 maggio 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un ritorno a Sanremo? "Non lo so, può darsi. Non ho niente contro Sanremo, anzi, per me è sempre una manifestazione importante per l'Italia è importante per quelli che sono. Per me è stato importantissimo". A dirlo è Vasco Rossi, incontrando i giornalisti a poche ore dall'inizio della data zero del suo tour estivo, allo stadio Romeo Neri di Rimini.

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"Io ho sempre amato Sanremo - ha rimarcato - anche da piccolo lo guardavo per divertirmi, anche vedere tutti quegli imbalsamati che c'erano".

"Mi schiero con le mie canzoni"

Inserendosi poi nel dibattito sulla necessità dello schierarsi o meno degli artisti e commentando le parole di Francesco De Gregori che ha detto di provare imbarazzo per chi fa appelli politici sul palco, dice: "Io parlo con le mie canzoni e le mie canzoni parlano sole, mi schiero tramite loro. Rispetto De Gregori e il suo pensiero, anche perché ognuno poi fa quello che sente, secondo la propria coscienza". De Gregori, "ogni tanto ha delle opinioni molto personali, rispettabilissime - ha rimarcato Vasco -. Non è che dica cose sbagliate: è un modo di vedere le cose anche provocatorio, dal suo punto di vista. Non mi sono meravigliato per niente, perché lui è fatto così. Lui è un poeta, non è un politico, non fa discorsi per ottenere consenso. Di quelli ne abbiamo già abbastanza".

Del resto, insiste, “le canzoni parlano da sole, la musica è contro la guerra, e se c'è musica non c'è guerra. Quindi, la musica, l'arte, la poesia, è tutto chiaramente contro la guerra, soprattutto contro queste guerre moderne. A soffrire sono sempre e solo le popolazioni civili innocenti”.

Oggi non muoiono più dei soldati come una volta ma muoiono le persone normali - ha sottolineato - civili che non hanno colpa di niente. Sono guerre che servono solo per arricchirsi, sempre di più. Questi prepotenti, a capo di potenze enormi, sono tornati alla legge della giungla. Si stanno spartendo il mondo a morsi, in pratica, e quindi noi siamo qui che assistiamo attoniti a questo spettacolo spaventoso”.

Oggi, in questi tempi cupi, quello che lo scandalizzerebbe di più, ammette, “è l'amore, la musica e il fatto di trovarsi insieme, uniti, a provare della scandalosa e sana felicità collettiva”.

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Sanremo Vasco Rossi
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