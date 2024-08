Divina e irraggiungibile Angelina Jolie sbarca al Lido di Venezia. La star hollywoodiana, fasciata in un elegante abito a sirena nero impreziosito solo da una spilla ha catalizzato l'attenzione di fotografi e fan in delirio, accorsi per celebrare la sua nuova sfida cinematografica: 'Maria', il biopic dedicato alla leggendaria cantante lirica Maria Callas, diretto dal regista cileno Pablo Larraín in concorso all’81esima edizione della Mostra di Venezia.

Al suo fianco il regista Larraín e i colleghi italiani del cast, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher, accolti con calore dal pubblico veneziano.