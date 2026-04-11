Carlos Alcaraz 'sfida' Jannik Sinner. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista spagnolo ha battuto il monegasco Valentin Vacherot nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, regalandosi la finale contro l'azzurro, che ha superato a sua volta Alexander Zverev nel penultimo atto del torneo.

A fine partita Alcaraz si è detto felice di affrontare Sinner, per quello che sarà il loro primo incontro del 2026: "Penso che sia la partita dei sogni per tutti. Io sto lottando per il mio secondo titolo a Montecarlo, lui per il suo primo", ha detto lo spagnolo a caldo, "sarà una partita davvero speciale, c'è in palio il numero 1. Questo rende il match di domani ancora più speciale".

"Sono davvero felice di aver vinto questa partita davvero difficile contro Vacherot", ha raccontato Alcaraz, "e sono davvero emozionato per il mio primo incontro con Jannik quest'anno, la prima finale. Vediamo come andrà domani. Sono emozionato a riguardo".