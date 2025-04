Scontro Champions a Bergamo. L'Atalanta ospita oggi, domenica 13 aprile, il Bologna nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio e ora mantiene soltanto un solo punto di vantaggio, al terzo posto, proprio dai rossoblù di Italiano, quarti e in striscia positiva dopo il pareggio del Dall'Ara contro il Napoli.

Atalanta-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Bologna è in programma oggi, domenica 13 aprile, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

Atalanta-Bologna, dove vederla in tv

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.