Aumento preoccupante dei traumi oculari nel Padel, la raccomandazione 'indossate occhiali protettivi'

Il padel è lo sport che ha avuto il maggior incremento degli ultimi anni a livello mondiale, oramai la parola ‘padel’ è entrata di diritto nel lessico quotidiano anche nel Bel Paese. Solo in Italia il padel ha raggiunto l’impressionante cifra di 1.500.000 di praticanti. Nell’ultimo report della fine del 2024, il World Padel Report commissionato dalla Fip (International Padel Federation), si evidenzia che nel mondo ci sono circa 19.800 strutture distribuite in 130 paesi, di questi 71 sono affiliati alla Fip, per un totale di oltre 63.000 campi da gioco.

I giocatori sono oltre 30 milioni e di questi circa il 40% sono giocatrici. Il gioco del padel ha portato con sé anche qualche aspetto negativo da un punto di vista fisico. I numerosi cambi di direzione e l’uso intenso della racchetta, comportano stress ripetitivi sull’apparato muscolo-scheletrico e articolare, ma non sono solo questi i pericoli. Recenti studi, infatti, hanno inoltre evidenziato il forte incremento delle lesioni oculari tra coloro che giocano a padel. Dai traumi contusivi diretti, il corpo contundente ha colpito direttamente l’occhio, ai traumi contusivi indiretti, viene danneggiata la struttura vicina al bulbo oculare.

In un articolo comparso sulla rivista dell’associazione medica svedese Läkartidningen, un gruppo di oculisti dell’Università di Göteborg ha lanciato un allarme sottolineando l’importanza di indossare sempre occhiali protettivi durante le partite. Fra le prime aziende che hanno raccolto questo grido di allarme c’è Lotto Eyewear. Il forte impegno dell’azienda nella ricerca e sviluppo ha dato vita ad una gamma di occhiali protettivi, dedicati proprio al padel, capaci di combinare robustezza, leggerezza, efficacia, qualità e stile, per un prodotto certificato e garantito. La protezione degli occhi è diventata quindi una priorità necessaria e in molti si stanno già muovendo in questa direzione.