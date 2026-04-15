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Becker e l'asta per trofeo Us Open 1989: venduto per 300mila euro

L’asta ha registrato il secondo incasso per un trofeo tennistico, superato solo dalla racchetta di Novak Djokovic con cui vinse gli Australian Open 2012, battuta a 540 mila dollari

Boris Becker - Ipa/Fotogramma
Boris Becker - Ipa/Fotogramma
15 aprile 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato venduto all’asta per 357.546 dollari (circa 300 mila euro) il trofeo degli US Open 1989 conquistato da Boris Becker, unico successo del campione tedesco nel torneo americano. L’asta, organizzata da The Tennis Auction – Prestige Memorabilia, ha registrato il secondo incasso per un trofeo tennistico, superato solo dalla racchetta di Novak Djokovic con cui vinse gli Australian Open 2012, battuta a 540 mila dollari.

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Realizzato da Tiffany & Co. e alto 35 centimetri, il trofeo è uno dei pezzi più rari del tennis mondiale, poiché per i tornei del Grande Slam viene realizzata una sola copia ufficiale. Il successo di Flushing Meadows del 1989 coronò una stagione d’oro per il tedesco, che in quell’anno vinse anche Wimbledon e portò la Germania Ovest al trionfo nella Coppa Davis. La cifra realizzata all’asta supera persino il premio in denaro incassato da Becker all’epoca, pari a 300 mila dollari.

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