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Berrettini litiga con l'arbitro a Roland Garros: cos'è successo con Comesana

Il tennista azzurro ha sfidato l'argentino nel terzo turno

Matteo Berrettini - Afp
Matteo Berrettini - Afp
30 maggio 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Matteo Berrettini al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'argentino Francisco Comesana nel terzo turno dello Slam di Parigi, in una partita caratterizzata anche da un nervosismo scoppiato nel quinto set. Nelle prime fasi del parziale infatti Berrettini ha iniziato a litigare con l'arbitro, dopo una chiamata che l'azzurro considerava errata.

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Su un dritto di Comesana, Berrettini lascia andare la pallina, convinto che fosse terminata in corridoio. La giudice di sedia però la vede in campo e dà il punto all'argentino, provocando l'ira dell'azzurro. "Guarda il segno", ha urlato Berrettini, indicando il punto di caduta della pallina. La direttrice di gara però resta della sua idea e, dopo essere scesa a controllare il segno della pallina, fa notare a Berrettini come una parte abbia toccato la linea.

Berrettini torna quindi a fondocampo scuotendo la testa, per niente convinto dalla chiamata della giudice di sedia.

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berrettini berrettini litiga arbitro berrettini comesana berrettini roland garros roland garros
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