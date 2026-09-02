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US Open, oggi Berrettini-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'argentino nel secondo turno dello Slam americano

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
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Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, mercoledì 2 settembre, il tennista azzurro sfida l'argentino Mariano Navone - in diretta tv e streaming - nel secondo turno degli US Open 2026. Berrettini arriva al match dopo la vittoria dell'esordio contro lo svizzero Stan Wawrinka, che ha battuto in tre set, mentre Navone è riuscito a eliminare Novak Djokovic in cinque set.

Berrettini-Navone, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Navone è in programma oggi, mercoledì 2 settembre, non prima delle ore 21.15. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Berrettini che conduce il parziale per 3-1.

Berrettini-Navone, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

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