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Borges serve dal basso sul match point, Etcheverry 'offeso'. E Barcellona fischia - Video

Il tennista portoghese ha battuto l'argentino negli ottavi dell'Atp 500 tra i fischi

Nuno Borges - Ipa/Fotogramma
Nuno Borges - Ipa/Fotogramma
15 aprile 2026 | 22.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fischi e tensione a Barcellona. Oggi, martedì 15 aprile, proprio mentre Carlos Alcaraz annunciava il suo ritiro dall'Atp 500 spagnolo permettendo a Jannik Sinner di allungare al numero 1 del ranking, il portoghese Nuno Borges batteva Tomas Etcheverry negli ottavi di finale del torneo catalano.

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Fin qui, tutto bene, se non fosse che per sigillare il suo successo Borges abbia scelto la maniera meno sportiva possibile, seppur rivelatasi efficace. Sul match point e con il servizio a favore, il portoghese ha scelto di battere dal basso per sorprendere l'avversario, riuscendo effettivamente a firmare un ace.

Una scelta non molto in linea con il bon ton che caratterizza il tennis, e che ha infatti provocato la reazione di Etcheverry prima e del pubblico poi. L'argentino ha salutato l'avversario senza nemmeno guardarlo in faccia, visibilmente infastidito, mentre gli spalti di Barcellona hanno iniziato a fischiare, non rispondendo al saluto di Borges.

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atp barcellona borges etcheverry
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