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L'Italia in Olanda per il Mondiale 3v3 di Street Football

La Confederazione Calcistica Italiana, guidata da Andrea Montemurro e la Lega Calcio a 3 Italia hanno chiamato a rappresentare i colori azzurri Francesco Mancini, Claudio Console, Andrea Fazioli, Matteo D’Alessio e Antonio La Selva.

Nazionale Street Football azzurra - Instagram
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02 settembre 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia a Utrecht, in Olanda, per il Mondiale 3v3 di Street Football, in programma dal 2 al 4 settembre 2026, il più importante evento internazionale dedicato al calcio di strada 3 contro 3. Per tre giorni, le migliori nazionali del mondo, tra cui l'Italia, si sfideranno in un torneo spettacolare fatto di tecnica, velocità, creatività e puro spirito street football. Ben ventotto nazionali si contenderanno il titolo nella seconda edizione del Campionato Mondiale promosso dalla ISFA nella città natale di una leggenda del calcio mondiale come Marco van Basten.

I Paesi Bassi sono chiamati a difendere il titolo conquistato nell'ultima edizione ma gli azzurri cercheranno di ben figurare. La Confederazione Calcistica Italiana, guidata da Andrea Montemurro e la Lega Calcio a 3 Italia hanno chiamato a rappresentare i colori azzurri Francesco Mancini, Claudio Console, Andrea Fazioli, Matteo D’Alessio e Antonio La Selva.

Il programma prevede due giornate di fase a gironi, il 2 e 3 settembre, seguite dalle finali del 4 settembre, quando verrà incoronata la nuova squadra campione del mondo. Un appuntamento che celebra non solo la competizione sportiva, ma anche i valori di inclusione, rispetto e aggregazione che da sempre caratterizzano il calcio di strada. L'Italia inizia contro l'Australia, per poi affrontare Singapore e Finlandia.

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calcio di strada street football mondiale 3v3
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