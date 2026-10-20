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Champions League, oggi Roma-Slovan Bratislava 0-0 - Diretta

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I giallorossi ospitano all'Olimpico la squadra slovacca in un match della terza giornata della fase campionato

Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
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20 ottobre 2026 | 20.10
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Roma. Oggi, martedì 20 ottobre, i giallorossi ospitano allo stadio Olimpico lo Slovan Bratislava in un match valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Partita fondamentale per la squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta per 4-3 subita in rimonta dal Real Madrid nell'ultimo turno e che al momento ha un solo punto in classifica, ottenuto con il pareggio per 1-1 di Istanbul all'esordio contro il Fenerbahce. Nell'ultima giornata di Serie A invece la Roma ha battuto il Genoa per 2-0 grazie ai gol di Castro e Lulli. Gli slovacchi sono ancora a zero punti in virtù delle due sconfitte per 6-1 a Parigi con il Psg e 3-0 in casa con lo Stoccarda.

Tra due settimane nella quarta giornata i giallorossi andranno a Old Trafford a sfidare il Manchester United, mentre lo Slovan sfiderà in trasferta gli austriaci del Lask.

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