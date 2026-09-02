Circuito di Campione d'Italia 2026, dal 3 al 6 settembre motori di auto, moto e imbarcazioni tornano a rombare sul 'circuito più piccolo del mondo'

Manca sempre meno: Campione d’Italia si prepara a tornare protagonista del motorismo storico dal 3 al 6 settembre, con un grande spettacolo dedicato alle automobili, alle motociclette e alle imbarcazioni storiche e da collezione. Un’edizione che si annuncia particolarmente ricca, con un programma capace di unire competizione, cultura, eleganza e intrattenimento e che quest’anno introduce importanti novità. Tra queste, la nuova formula della giornata di apertura di giovedì, con la presentazione ufficiale degli equipaggi alle ore 18:00 a Via Roma, Campione d’Italia, seguita da una cena esclusiva riservata ai partecipanti, allestita nel paddock con una grande tavolata all’aperto. Il programma proseguirà venerdì con il tour in Ticino, la tappa presso Bentley Lugano, la parata nel centro storico di Lugano e il ritorno a Campione per la cena di gala. Particolarmente atteso il Mini GP for Kids, dedicato ai bambini, previsto sia venerdì 4 a Lugano sia sabato 5 a Campione. Un mini gran premio per bambini dai 3 ai 7 anni, pensato per coinvolgerli nell'evento attraverso il gioco, l'educazione stradale e la socialità, senza alcuna forma di competizione. Si parteciperà a bordo vetturette elettriche con una velocità massima di 4 km/h, da guidare con l'eventuale ausilio di un telecomando controllato dai genitori, ove necessario. La partecipazione è gratuita su prenotazione e include gadget per tutti i bambini. Il Mini Gp si inserisce nel progetto giovani Circuito Academy, che vede la presenza dei bambini e di giovani studenti di USI e SUPSI che supporteranno l'organizzazione, nonché di otto giovani under 25 che parteciperanno come ospiti al Circuito. Un progetto che vuole supportare fattivamente il ricambio generazionale e l'inserimento del Circuito come business model nei piani di studi in turismo internazionale dei due atenei. Un'attività iniziata nel 2025, che proseguirà negli anni a seguire: ad oggi sono già otto gli studenti che fanno già parte delle attività organizzative come stagisti.

Sabato e domenica saranno invece il cuore dinamico della manifestazione, con numerose sessioni in circuito diurne e notturne, suddivise per categoria, il Concorso d’Eleganza Circuito di Campione, esposizioni di vetture di Formula storiche e gli appuntamenti dedicati al pubblico. Non mancheranno l’Historic Formula 1 Show, a cura di MCM Master Class Motors, e la partecipazione di Arturo Merzario, una delle figure più iconiche e amate dell’automobilismo italiano e internazionale. Un pilota capace di attraversare da protagonista alcune delle stagioni più straordinarie del motorsport mondiale, dalle gare endurance alla Formula 1, passando per la Targa Florio, i prototipi e le grandi classiche della velocità. Merzario sarà protagonista, venerdì 4 a Lugano, del talk organizzato da Ceresio Investors, mentre sabato 5 incontrerà il pubblico per fotografie, autografi e interviste. Tra le novità più spettacolari, sabato è prevista l’esibizione degli idrovolanti dell’Aero Club Como, mentre domenica il cielo di Campione sarà protagonista con il passaggio della pattuglia WeFly! Team, formata da piloti con disabilità, che renderà omaggio al Tricolore con tre velivoli e fumogeni colorati. Progetto sostenuto dal Lions Club di Campione d’Italia. Già svelati anche alcuni dei trofei che accompagneranno l’edizione 2026: la Coppa del Museo Tazio Nuvolari, la Coppa del Casinò di Campione d’Italia e il nuovo Trofeo del Casinò di Campione d’Italia, realizzato in ceramica in esemplare unico con l’effigie del Circuito e destinato al vincitore del premio Best in Show.

Tante le iniziative artistiche e culturali in programma, alcune delle quali già operative: è infatti visitabile dai primi di agosto “Campione in Pista”, la mostra allestita presso la Galleria Civica “Don Sandro Vitalini”, che durante l’evento ospiterà anche la direzione sportiva. Un percorso che racconta la storia del Circuito attraverso automobili, fotografie e memorabilia. In esposizione due vettura Formula, una Lotus della collezione Expo Moser e una Elva della collezione MCM Motors di Marco Coppini, oltre ad un Tony Kart completamente restaurato appartenente alla collezione Dedo Tanzi. La mostra propone inoltre un’importante raccolta di fotografie originali del Circuito di Campione del 1937, manifesti e locandine d’epoca e una selezione di memorabilia dedicata al Circuito e ai piloti Silvio Moser e Bruno Pescia. Completa il percorso un corner dedicato agli articoli ufficiali dell’edizione 2026, tra cui il casco realizzato da Pacto e le scarpe ufficiali. A dare il benvenuto a chi arriverà a Campione sarà inoltre una Formula 1 Bellasi della collezione Expo Silvio Moser, esposta all’ingresso del territorio comunale all’interno di una speciale teca, grazie alla collaborazione con Expo Silvio Moser e il Comune di Campione d’Italia. All’interno del Casinò è stata invece posizionata una Lancia Aurelia B24 Convertibile, di proprietà di Silvia Mari, vettura particolarmente significativa per la storia del Circuito: nel 1956 si aggiudicò infatti il Gran Premio d’Onore al Concorso d’Eleganza di Campione.

Ampio spazio sarà dedicato all’annullo filatelico commemorativo, realizzato con Roberto Puzone di Poste Italiane, nonché all'arte e alla storia motoristica dell'exclave: Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio, fondatori di Victorious e organizzatori del Circuito di Campione d’Italia, hanno scelto un bassorilievo del motoring artist Alessandro Rasponi da donare al Comune di Campione. L’opera sarà svelata al Sindaco e ad una rappresentanza dell’amministrazione comunale durante una cerimonia di presentazione il prossimo 5 settembre alle ore 12, e verrà esposta su uno speciale basamento realizzato a cura dell’amministrazione. Un evento che rientra nel calendario dell’edizione 2026 della rievocazione dello storico circuito automobilistico sul Lago di Lugano, in programma quest’anno dal 3 al 6 settembre. “Quest’opera lascia alla città di Campione un ricordo indelebile di ciò che è stato e di cosa rappresenta oggi il Circuito di Campione, in una visione storica, culturale ed artistica del motorismo, finemente rappresentata dall’amico Alessandro Rasponi” ha dichiarato Ermanno De Angelis.

Non mancherà l’attenzione ai temi della solidarietà, con la presenza di Telethon Ticino, e dell’inclusione sociale, grazie alla collaborazione con l’associazione Inclusione Andicap Ticino e con la Scuderia del Portello, rappresentata da Andrea Cajani, che porterà a Campione la celebre Alfa Romeo 1900 con la quale il campione elvetico Clay Regazzoni disputò la Carrera Panamericana del 2002; una vettura modificata appositamente per essere guidata da Clay e oggi un simbolo iconico di accessibilità nel motorsport. Scuderia del Portello porta avanti da anni un progetto dal forte valore umano: “Barrier-free Mobility – Disabilità e Motorsport per una mobilità senza barriere”, nato per trasformare l’eredità sportiva e morale di Clay Regazzoni in un messaggio di inclusione. Dopo il grave incidente del 1980, che lo rese paraplegico, il pilota svizzero non rinunciò alla propria passione. Nel 2002 volle partecipare alla Carrera Panamericana al volante di un'Alfa Romeo 1900 TI appositamente modificata con i comandi manuali Guidosimplex.

Oggi quella stessa vettura, restaurata mantenendo il sistema di guida voluto da Regazzoni, continua a testimoniare come la disabilità non rappresenti un limite alla possibilità di vivere il motorsport. La vettura sarà guidata al Circuito da Dodo Regazzoni, fratello di Clay, ospite dell’evento. Grazie a una chiara e specifica volontà degli organizzatori, la manifestazione consolida infatti il proprio impegno sociale attraverso un articolato programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà. Accanto all'Alfa Romeo 1900 TI di Regazzoni sarà presente anche la rarissima Alfa Romeo Giulietta Spider Monoposto “Sebring”, una delle più affascinanti vetture da competizione degli anni Cinquanta, recentemente esposta al Museo Alfa Romeo di Arese e protagonista di importanti eventi internazionali. Con questa visione il Circuito di Campione d’Italia 2026 conferma la propria identità: un evento capace di unire cultura, sport, territorio e responsabilità sociale, dimostrando che il patrimonio motoristico, ticinese e internazionale, può essere anche uno straordinario strumento di inclusione e crescita collettiva.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla logistica e all’accoglienza del pubblico, con diverse opportunità per facilitare l’accesso all’evento, tra cui aree parcheggio dedicate, un servizio navetta da Melano, il battello “Allegra” sulla tratta Lugano Centro – Campione d’Italia – Lugano Centro e agevolazioni sui collegamenti della Società di Navigazione del Lago di Lugano. È stata rinnovata la convenzione con la Società Navigazione Lago di Lugano, che permetterà di raggiungere Campione d’Italia da Lugano via lago usufruendo di uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto. Un modo comodo e suggestivo per raggiungere il Circuito, evitando il traffico e trasformando già il viaggio in parte dell’esperienza. Per la sola giornata di sabato 5 settembre sarà inoltre disponibile in esclusiva per il Circuito di Campione il catamarano Allegra, con partenza dal centro di Lugano. L’imbarcazione, della capienza di 40 posti, effettuerà il collegamento Lugano–Campione d’Italia ogni ora, secondo orari prestabiliti, con possibilità di organizzare sia l’andata sia il ritorno. I biglietti sono già acquistabili e prenotabili online, scegliendo gli orari disponibili per il viaggio. Per chi invece raggiungerà il Circuito in automobile, l’organizzazione ha predisposto una nuova area di parcheggio a Melano, a circa cinque minuti da Campione d’Italia in direzione Mendrisio. L’area, situata lungo la via cantonale, dispone di circa 250 posti auto e sarà collegata a Campione da una navetta gratuita, per raggiungere comodamente il centro dell’evento.

Tre soluzioni, dunque, con un unico obiettivo: rendere il Circuito di Campione ancora più accessibile e permettere al pubblico di vivere l’evento senza preoccuparsi della logistica. Bepooler ha poi realizzato un’app dedicata al carpooling, mentre Web Valleys ha sviluppato l’app ufficiale del Circuito di Campione 2026, pensata per accompagnare partecipanti e visitatori durante l’intero evento, con la mappa e tutte le informazioni utili per vivere al meglio la manifestazione. Tutte le informazioni operative, gli orari e i link per le prenotazioni sono disponibili e vengono costantemente aggiornati sia sul sito www.circuitocampione.com che sulla pagina Instagram ufficiale del Circuito di Campione. Il conto alla rovescia è dunque iniziato. Dal 3 al 6 settembre Campione d’Italia tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico dedicato alla storia, alla velocità e all’eleganza del motorismo.