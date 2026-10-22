La pesante sconfitta con il Como in Champions League potrebbe essere la pietra tombale per il tecnico del Manchester United Michael Carrick. Il 4-1 subito dalla squadra di Fabregas e le critiche di Bruno Fernandes dopo il tracollo hanno aperto una crepa nello spogliatoio. L'allenatore potrebbe avere i giorni contati con la dirigenza che segue almeno tre piste per il suo successore: Jurgen Nagelsmann, Antonio Conte, Fabian Hürzeler.

Il favorito al momento sarebbe l'ex ct della Germania. Il 39enne è rimasto fermo dopo la fine della sua avventura al Mondiale. L'altra pista suggestiva è quella del tecnico italiano, ex Napoli, Antonio Conte o in alternativa Fabian Hurzeler giovane tecnico tedesco del Brighton. Conte avrebbe chiesto mano libera anche sul mercato di gennaio per risollevare le sorti del club inglese. Se il tecnico salentino dovesse tornare in Inghilterra la Juventus, in caso di esonero di Luciano Spalletti, dovrebbe cambiare obbiettivo.