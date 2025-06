"Sicuramente l'impegno che metto nello sport faccio in modo di metterlo in tutti gli aspetti della vita per cercare di dare il massimo sempre. Fino ad oggi ho raggiunto risultati sportivi di livello mantenendo un discreto rendimento scolastico". Lo ha detto Leonardo Mazzoni, finalista premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport' in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.