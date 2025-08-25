circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, Djokovic-Tien interrotta e medico in campo per Nole. Cos'è successo

Nel secondo set del match contro l'americano, il serbo inizia a tremare e appare in difficoltà. Poi spiega il problema allo staff e torna a giocare

Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
25 agosto 2025 | 03.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic debutta agli Us Open oggi lunedì 25 agosto contro l'americano Learner Tien e dopo un primo set vinto senza troppa difficoltà fatica più del previsto nel secondo parziale. Il serbo, in evidente difficoltà con il passare dei minuti, porta a casa anche il secondo set al tie-break (7-3), ma si prende un warning per il tempo perso in battuta, trema in alcuni momenti e fa esercizi di respirazione. Cos'è successo all'ex numero uno? Probabilmente si è trattato di un problema di vesciche, visto che Nole ha chiesto l'intervento in campo del medico e del fisioterapista alla fine del secondo set, togliendosi una scarpa e spiegando allo staff il problema. A medicazione terminata, Nole è tornato in campo per l'inizio del terzo set, tornando a giocare con la sicurezza vista all'inizio dell'incontro

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Djokovic Novak Djokovic Djokovic Tien Us Open Djokovic
Vedi anche
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza