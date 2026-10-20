Torino, Simeone mattatore al Tardini

Partenza sofferta e zero gol fino alla giornata di ieri: la doppietta di Parma spezza il digiuno di Giovanni Simeone, che torna al bonus dopo un avvio di stagione tra luci e ombre. Nonostante la fiducia ad oltranza di mister Abate, l'ex Napoli e Verona aveva mostrato qualche incertezza (anche nel rendimento) che aveva preoccupato tifosi e fantallenatori.

Il doppio squillo del Tardini, però, è una coccola a chi stava iniziando a perderci le speranze. Prima col sinistro e poi col destro, l'argentino sfoggia tutto il repertorio contro il Parma e mette in cascina i primi bonus in questo campionato. Un segnale forte e chiaro a chi ha puntato su di lui alle aste del fanta.

La pagella di Simeone: sinistro e destro, due gol uno meglio dell'altro, il secondo un trattato di balistica. C'era bisogno dei suoi gol, anche se Abate non lo ha mai messo in discussione, e questi sono arrivati nel momento più importante. Mette lo zampino anche nella rete di Adams. Difficile chiedere di più. Voto 8, eccezionale.

Fantacalcio.it per Adnkronos