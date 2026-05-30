Fip Arena Polo European Championship, Inghilterra e Francia per il titolo, l’Italia punta al bronzo

È il grande giorno delle finali del FIP Arena Polo European Championship. Il Galoppatoio di Villa Borghese è pronto a riempirsi per l’ultima volta per vivere l’epilogo della prima edizione dell’europeo che ha debuttato proprio nell’anno del centenario di Piazza di Siena. Un torneo già entrato nella storia, per la qualità e la tradizione delle squadre in campo e per il successo travolgente di pubblico, e che ha l’ambizione di diventare un punto fisso all’interno del programma continentale. A contendersi il primo titolo europeo di Arena Polo saranno Inghilterra e Francia; prima, però, ci sarà la sfida tra Italia e Svizzera valida per il bronzo.

Nella semifinale di ieri sera, la Nazionale guidata da Stefano Giansanti ha perso per 8-2 contro la fortissima Francia: una squadra che appena otto mesi fa ha vinto il bronzo ai Mondiali di Arena Polo, con l’icona francese Matthieu Delfosse che, in quel caso, ha ricoperto il ruolo di allenatore; questo per testimoniare, ancora di più, il livello altissimo della competizione. Per l’Italia, entrambi i gol sono stati segnati da Giordano Magini, che era già stato protagonista con ben sei gol al debutto contro la Svizzera. Ora, quindi, il nuovo incrocio con gli elvetici, per una rivincita che vale il bronzo.

Spettacolare la prima semifinale, quella tra Inghilterra e, appunto, la Svizzera. Una partita combattuta ed equilibrata, massima espressione della spettacolarità garantita dalla formula Arena, che ha avuto bisogno del tempo supplementare, al termine del quale sono stati gli inglesi a vincere con il golden gol che ha fissato il risultato finale sul 9-8.