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Fonseca-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ottavi di finale al Roland Garros

Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
31 maggio 2026 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, Joao Fonseca sfida Casper Ruud - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Il brasiliano arriva al match dopo la vittoria in rimonta contro Djokovic, mentre il norvegese ha battuto, sempre rimontando in cinque set, Paul.

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Fonseca-Ruud, orario e precedenti

La sfida tra Fonseca e Ruud è in programma oggi, domenica 31 maggio, alle ore 20.15. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il loro primo incrocio.

Fonseca-Ruud, dove vederla in tv

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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