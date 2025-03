Notte fonda Ferrari in Australia. Nel primo Gran Premio della stagione la Rossa, dopo qualifiche disastrose, è riuscita a strappare soltanto un ottavo posto con Charles Leclerc e addirittura un decimo, l'ultimo utile a portare a casa punti, con Lewis Hamilton. Tanta la delusione di tifosi e appassionati, che speravano di vedere una macchina competitiva fin da subito e invece hanno lasciato Melbourne pieni di dubbi.

Tanto il nervosismo mostrato dai due piloti. Sia Leclerc che Hamilton hanno dato vita a vere e proprie discussioni radio con i rispettivi ingegneri di pista, al centro delle critiche per una strategia rivelatasi fallimentare. Charles si è lamentato di avere una perdita d'acqua all'interno dell'abitacolo, che bagnava completamente il sedile, e come risposta ha ricevuto un "forse è colpa del tempo" che ha mandato su tutte le furie il monegasco. "Questa la aggiungiamo alle altre pillole di saggezza", è stato il piccato commento di Leclerc, per cui poco c'entrava la pioggia che si è abbattutta, soprattutto nei giri finali, su Melbourne.

Anche Hamilton ha mostrato segni di insofferenza alla sua prima gara con la scuderia di Maranello. "Puoi usare K1 quando vuoi", ha suggerito l'ingegnere di pista di Lewis, "lasciami in pace", ha risposto l'inglese. "K1 disponibile", hanno ripetuto dal muretto Ferrari, "ho capito, ora lasciami in pace", ha ribattuto, sempre più nervoso, il 7 volte campione del mondo. Il rapporto tra Hamilton e il suo ingegnere si è mostrato fin da subito difficoltoso: "Lewis, fai come abbiamo detto", "ci sto provando, è molto difficile. Lasciami in pace".