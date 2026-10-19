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Spalletti perde Conceicao, lussazione alla spalla per il portoghese

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La Juventus nel bollettino medico ha reso noto che il giocatore ha riportato una lussazione gleno-omerale alla spalla sinistra

Francisco Conceicao - Ipa
Francisco Conceicao - Ipa
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19 ottobre 2026 | 14.57
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Altra tegola per la Juventus di Luciano Spalletti. Dopo la pesante sconfitta ieri allo Stadium contro la Lazio, il tecnico bianconero perde per infortunio il portoghese Francisco Conceicao che salterà sicuramente la sfida di Europa League contro il Rennes giovedì. "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceição è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici -ha spiegato la Juventus-. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

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infortunio Conceicao
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