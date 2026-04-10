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Inter, si ferma Lautaro Martinez: nuovo infortunio, salta il Como

L'attaccante nerazzurro ha accusato un risentimento al polpaccio

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo infortunio per Lautaro Martinez, come sta e quando torna? Oggi, venerdì 10 aprile, l'attaccante dell'Inter ha accusato un risentimento al polpaccio in allenamento, che lo costringerà a saltare la partita contro il Como, in programma al Sinigaglia domenica 12 aprile.

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Si tratta dello stesso polpaccio che aveva tenuto ai box Lautaro Martinez dall'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, costringendolo a stare lontano dai campi oltre un mese e mezzo. L'argentino era tornato contro la Roma, nell'ultimo turno di campionato, risultando decisivo con una doppietta per il 5-2 nerazzurro.

Ora però un nuovo stop, che non dovrebbe essere comunque lungo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano dell'Inter hanno escluso danni gravi, quindi Lautaro Martinez salterà sicuramente la gara contro il Como ma proverà a recuperare per la sfida di prossima settimana, quando l'Inter ospiterà il Cagliari a San Siro, tornando al più tardi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì 21 aprile in casa proprio contro il Como.

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