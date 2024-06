Italia e Svizzera in campo oggi alle 18 a Berlino per il match degli ottavi di finale di Euro 2024. Azzurri e elvetici, nella sfida in diretta tv e streaming, si affrontano per un posto nei quarti di finale del torneo. La Nazionale del ct Spalletti, dopo il secondo posto nel Gruppo B, affronta la fase a eliminazione diretta con una formazione rimaneggiata per la squalifica di Calafiori e per l'indisponibilità di Dimarco. In dubbio Bastoni, che potrebbe comunque recuperare.

Probabili formazioni

Spalletti pare orientato a ridisegnare l'assetto del centrocampo con l'inserimento dello juventino Fagioli per aumentare la qualità del palleggio. In attacco, Scamacca perno centrale.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT: Spalletti

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. CT Yakin.

Cosa ha detto Spalletti

"La Svizzera è una squadra molto compatta. Serve l'equilibrio del secondo tempo contro la Croazia. Lì non abbiamo sofferto quasi nulla e siamo stati con la testa nella partita fino all'ultimo secondo", dice Spalletti. "Dobbiamo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora. E' stato un sorteggio difficile, si è visto che i calciatori l'hanno un po' subito, come probabilmente l'ho subito anche io. Ora io mi aspetto di vederli più sciolti, non puoi andare a ragionare e a fare calcoli. Devi per forza agire, nel turno successivo si va se si riesce a vincere questa partita", aggiunge.

La partita in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raiuno e sarà visibile su RaiPlay in streaming. Per gli abbonati a Sky, a sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, su Sky Go, con l’opzione Now TV.