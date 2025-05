"La Roma? E' una città meravigliosa, ma non c'è altro da dire al riguardo". Così l'ex tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, dopo il suo agente, ha allontanato le voci su un suo possibile futuro in giallorosso, i occasione di un evento a Wiesbaden per il ritiro di un premio. "Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com'è. Ho avuto tre club fantastici (Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, ndr), e non ci saranno molte altre tappe", ha dichiarato il tecnico tedesco, come riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung.