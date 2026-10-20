"Il mio sogno più grande? Battere il record di titoli del Grande Slam. Attualmente è di 24, quindi voglio arrivare a 25. Per questo, i risultati che otterrò ora non sono la cosa più importante per me. Ciò che conta è progredire nel lungo periodo". Moise Kouame non si nasconde. Anzi, si proietta al futuro e non nasconde le ambizioni. Il tennista francese ha raccontato in un'intervista a Univers Tennis il suo grande obiettivo dopo il successo contro Lorenzo Sonego nel primo turno dell'Atp 250 di Lione. Lanciando così la sfida a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per i prossimi anni, con lo scopo di superare, in termini di Slam, i 24 titoli messi in fila dalla leggenda Novak Djokovic.

Kouame lancia la sfida a Sinner e Alcaraz

Kouame, allievo di Richard Gasquet, è partito dall'analisi del successo contro Sonego: "Vincere qui, in casa, è sempre ancora più emozionante. Il pubblico è stato incredibile e mi ha dato una spinta enorme nei momenti più complicati della partita. Quando gioco in Francia, l'atmosfera mi aiuta. Sono una persona a cui piace ricevere energia positiva e qui l'ho trovata in tutti i tornei a cui ho partecipato. Persino all'inizio dell'anno, quando ero ancora uno sconosciuto".

Per il gioiellino del tennis transalpino, il legame con la sua terra è un fattore da sottolineare: "La Francia mi porta fortuna. Sento che il legame con il pubblico francese nasce in modo più naturale". L'obiettivo sarà ora "cercare di trovare la stessa energia anche altrove". Con una certezza: "Ci riuscirò con il tempo e l'esperienza, ne sono sicuro".

« MON PLUS GRAND RÊVE, C’EST D’AVOIR LE RECORD DE GRANDS CHELEMS. » Moïse Kouame, au micro d’Univers Tennis à Lyon, rêve déjà TRÈS GRAND à 17 ans. 🇫🇷 https://t.co/s2XVxkA40C — Univers Tennis (@UniversTennis) October 19, 2026

Kouame e l'esempio di Alcaraz

Il 17enne, gioiellino del tennis francese, guarda in primis all'esempio di Carlos Alcaraz e alla determinazione del numero 3 del ranking Atp. Non a caso, qualche mese fa aveva tirato in ballo la grande rimonta dello spagnolo contro Sinner nella finale del Roland Garros 2025 per commentare la sua vittoria contro Vallejo nel secondo turno dello Slam di Parigi: "Non ho mai smesso di crederci. L'anno scorso stavo guardando la finale in cui Carlos Alcaraz ha salvato 3 match point. Quello che ha detto, non ho mai smesso di crederci". Insomma, i punti di riferimento sono chiari. Così come i traguardi.